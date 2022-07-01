Товарами первой необходимости обеспечивает предпринимательница из Викуловского района жителей деревни на 20 домов

| Фото: Анастасии Кругловой | Фото: Анастасии Кругловой

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Магазин розничной торговли по программе самозанятости открыла предпринимательница Анастасия Круглова в деревне Староборовая Викуловского района в 2021 году. В основном она работает по заявкам, люди заказывают, что им необходимо, она привозит.

"О программе узнала от людей, которые уже воспользовались этой поддержкой. Они подсказали, что ничего сложного нет, я обратилась в центр занятости, мне все разъяснили, помогли собрать необходимый пакет документов. Замечательно, что есть такая программа, не у всех есть первоначальный капитал, чтобы начать свое дело", - отметила она.

Организационную и финансовую поддержку Анастасии Кругловой оказал Центр занятости населения. По направлению службы занятости она успешно прошла обучение по основам предпринимательской деятельности. На полученные 192 тыс. рублей приобрела холодильное оборудование, весы, кассовый аппарат, закупила часть товара.

В деревне из 20 домов — это единственный магазин, в нем Анастасия проработала шесть лет, когда она уехала из деревни нового продавца не нашли и магазин закрылся. Когда Анастасия вернулась, ей стало жалко, что пожилым людям, которые в основном проживают в деревне, негде купить даже хлеба. До ближайшего магазина - три километра, а до районного центра - 35 км.

"Жители уговорили меня открыть магазин и торговать хотя бы продуктами первой необходимости. Так я и начала. Сейчас ассортимент магазина разнообразен и постоянно пополняется. Есть бытовая химия, канцелярские товары, домашняя и повседневная одежда. За товаром приходиться ездить в Ишим на базы. Летом в деревню к бабушкам и дедушкам приезжает много детей, поэтому больше приходится закупать сладостей и мороженого", - добавила она.

По словам Анастасии Кругловой, свой бизнес — это большая ответственность. "Многому приходится учиться. Помогает Интернет, сейчас изучаю, как работать с POS-терминалом эквайринга, как подключить весы и кассу к компьютеру. Для меня все эти технологии сложны", - подчеркнула она.

Начинающим предпринимателям Анастасия Круглова посоветовала не бояться открывать свое дело.

"Ничего сложного нет. Даже если возникают вопросы, их можно решить. Во всех инстанциях есть грамотные специалисты, которые помогают, разъясняют, подсказывают, как лучше сделать", - подытожила она.

Ирина Шемякина