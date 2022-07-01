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Благоустройство тюменского сквера Пограничников закончится в октябре 2022 года

Общество, 13:41 14 июля 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Площадь благоустроенного сквера Пограничников в жилом районе Казарово составит около 22 тыс. кв. метров. Все работы на объекте завершат к октябрю 2022 г.

По информации администрации Тюмени, демонтажные работы в сквере выполнены на 80%. Сейчас облагораживается ров, рабочие укладывают брусчатку. Позже военную технику установят на постаменты.

Руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко подчеркнул, что в сквере сохранены все деревья. Осенью территорию дополнят молодыми соснами и елями, их будет 35, высадят 400 кустарников.

"В настоящее время частично выполнено устройство детской игровой площадки и воркаут-зоны, скоро начнется монтаж тренажеров. В сквере появятся высокая горка, интересные качели. Уже заказаны все малые архитектурные формы, в том числе пограничные столбы, арки с надписями и подсветкой. В ближайшую неделю начинаются поставки опор освещения. Современные лаконичные светильники окрасят в темно-зеленый свет, это будет хорошо гармонировать с озеленением сквера и военной техникой в нем", – говорит глава ЦАО.

Отметим, благоустройство сквера идет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

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Заместитель главы Тюмени Петр Вагин напомнил, что в 2022 г. в городе благоустраивается 55 дворовых и четыре общественные территории. Одну из них – сквер Юристов – планируют открыть ко Дню города.

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# национальный проект Жилье и городская среда , сквер Пограничников

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