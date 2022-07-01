Тюменский проект шоколадного 3D-принтера победил на Всероссийском конкурсе "Инженерный резерв России"

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Тюменские проекты "Шоколадный 3D-принтер", "Портативная мышка-принтер" и "КорМструктор - конструктор-кормушка с подсветкой" признаны лучшими по итогам основного этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России". Итоги подвели в Тюмени 13 июля.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета Яна Езикеева, первое место занял проект "Шоколадный 3D-принтер" команды "Print Pleasure". Под руководством преподавателя ТИУ Данила Васькова ребята изобрели устройство, которое печатает фигурки из шоколада для кондитеров.

"Это устройство ориентировано на тех, кто занимается кондитерским делом. Можно выбрать любое изображение, загрузить шоколад и принтер напечатает шоколадную фигурку в 3D-формате. Это один из самых необычных проектов, он заинтересовал жюри. Ведь обычно в 3D-принтере используется пластик, а здесь впервые мы столкнулись с продуктами", - говорит она.

Команда "Easy print" представила жюри портативную мышку-принтер. Проект, разработанный под наставничеством тюменского преподавателя Виктора Самсонова, занял второе место. Автономный робот-принтер небольшого размера может распечатать документ или фотографию в любом месте и почти на любом материале.

Еще одна работа – конструктор-кормушка с подсветкой, которому жюри присвоили третье место. По словам экспертов, собрать такую кормушку можно как конструктор из различных модулей, она имеет подсветку. Кроме того, туда подсыпают корм.

Также были определены обладатели спецпризов. Так, в номинации "Креативный подход" победителем стала команда "Друг Гены" с проектом "Фрезерно-лазерный ЧПУ станок". В номинации "Лидер в сфере импортозамещения" лучшим стал проект "Плата и точка – конвейер печатных плат".

"Так как сейчас тема импортозамещения особо актуальна, а платы в основном производят не в России, ребята придумали такой принтер. Он сможет производить такие платы для любого предназначения. По задумке школьников, на заказ можно будет изготавливать примерно 100 штук в месяц", - отметила специалист школы инженерного резерва ТИУ.

Отметим, в основном этапе конкурса участвовали 230 школьников из 15 регионов страны. С 1 по 13 июля в детском центре "Ребячья республика" будущие инженеры проходили занятия с преподавателями Школы инженерного резерва. Итогом двухнедельной работы стали проекты по направлениям: робототехника Lego, 3D моделирование, инженерный дизайн CAD, программирование Python, проектирование и конструирование зданий и среды, малые архитектурные формы, прототипирование, электротранспорт, промышленный дизайн, мехатроника.

Ребята представили много интересных проектов. В их числе электрический трицикл, умный будильник, макет кинотеатра под открытым небом, модульная детская площадка, когтеточка, бизиборд в виде карты Тюменской области.

"Перед детьми стояла задача понять, будет ли пользоваться спросом их предложение. Они проводили социологическое исследование, продумывали свой бизнес-проект и план по выводу разработок на рынок потребителей. Все это они наглядно показали на защите", - добавила Яна Езикеева.

Команды, занявшие призовые места получили ценные подарки от организаторов – портативные колонки, флешки, мобильные зарядные устройства.

Любовь Голышева