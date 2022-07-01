Тюменский полумарафон спустя три года пройдет 31 июля

| Фото: steelcharacter.ru/ | Фото: steelcharacter.ru/

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Тюменский полумарафон пройдет 31 июля, спустя три года. Начало старта в 8 часов. Такое решение принято по итогам заседания рабочей группы, сообщает администрация города.

"Время пока не окончательное. Также не утверждено количество забегов. Это будет любительский полумарафон: принять участие смогут жители и гости Тюмени всех возрастов, любой физической подготовки, а для кого-то он может стать первым в череде новых дистанций. Каждый получит медаль финишёра", - отметили организаторы.

На время состязания введут частичное перекрытие движения транспорта по ул. Республики – от здания правительства Тюменской области до строительного института ТИУ.