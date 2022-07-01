200-тысячный пассажир тюменского аэропорта получил подарок от Аэрофлота

| Фото: vk.com/tjm.aero | Фото: vk.com/tjm.aero

200-тысячным пассажиром аэропорта Рощино с начала 2022 года стал Андрей Мозырев, который вылетал рейсом SU1501 в Москву 14 июля.

По информации пресс-службы воздушной гавани, ему вручили памятные подарки от авиакомпании и Агентства туризма и продвижения Тюменской области. В летнем расписании авиакомпания "Аэрофлот" выполняет четыре ежедневных рейса из тюменского аэропорта.

| Фото: vk.com/tjm.aero | Фото: vk.com/tjm.aero

"Благодаря удобному расписанию пассажиры с комфортом совершают деловые и личные поездки, в том числе с пересадкой через столицу России. Кроме того, с 9 июля, авиакомпания приступила к выполнению дополнительных ежедневных рейсов по маршруту Тюмень – Сочи", - отметили в Рощино.