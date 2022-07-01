Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ по исполнению нацпроектов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ по кассовому исполнению национальных проектов за полугодие. Первое место у Ненецкого автономного округа с показателем 68,5%. У Тюменской области – 53,1%, на третьей позиции Республика Крым – 52 %.

Главное управление строительства Тюменской области курирует реализацию нацпроектов "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". В рамках первого более 6 тысяч человек получили новое жильё в замен аварийного. Благодаря второму ежегодно ремонтируется не менее 100 км дорог. Специалисты управления также помогают реализовать нацпроекты "Образование" и "Здравоохранение", занимаясь строительством новых школ и медучреждений, сообщает пресс-служба ГУСа.