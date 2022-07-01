25 студентов-медиков прошли практику в больнице Нижней Тавды

| Фото: областная больница № 15 | Фото: областная больница № 15

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25 студентов-медиков целевого обучения прошли практику в больнице с. Нижняя Тавда. В будущем они вернутся в областную больницу № 15, а пока перенимают опыт у профессионалов. За три недели студенты с первого по третий курс Тюменского государственного медицинского университета работали бок о бок с врачами и фельдшерами, помогали медсестрам и учились ставить уколы, капельницы, делать перевязки, заботиться о пациентах, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Все эти студенты – целевики и вернутся работать к нам. Мы видим своих будущих специалистов в самом начале и понимаем, какими врачами они станут. Они отличные", – похвалила практикантов главная медицинская сестра областной больницы № 15 Ольга Кильганова.

Сами практиканты отмечают, что в работе оказалось много сложностей.

"Полагал, что в клинической практике все знаю и могу, но в больнице выяснилось, что не хватает практических навыков. Возникали сложности с постановкой катетеров, желудочных зондов, перевязками. Конечно, со временем всему научусь", - рассказал студент третьего курса Максим Кукарский.

Во время практики коллектив областной больницы провел несколько мастер-классов. Студентов научили азам - гигиенической обработке рук, сердечно-легочной реанимации и уходу за тяжелобольными пациентами. Кроме того, они работали и в "Палатках здоровья".