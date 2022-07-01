Ишимский агрохолдинг увеличил в два раза производство мясных полуфабрикатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимский агрохолдинг "Юбилейный" провел расширение цеха полуфабрикатов из цельного мяса. Сроки его запуска сдвинулись почти на три месяца из-за введенных санкций против России. Поставки оборудования - на 70% европейского - провели с помощью параллельного импорта чрез третьи страны.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в компании.

Новый производственный участок полностью укомплектован необходимым оборудованием и запущен в работу. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство полуфабрикатов в виде шашлыка, мяса для запекания, шницелей, эскалопов и так далее. Спрос на этот вид продукции показывает положительную динамику – 5% по итогам 2021 года.

При этом сырье для изготовления продукции ишимское предприятие используется свое, за исключением говядины, ее закупают.

"В процессе расширения цеха производства полуфабрикатов из цельного мяса были накладки, связанные с введением санкций - логистические маршруты для международных грузов поставщикам пришлось прокладывать заново. Запланированное на апрель открытие цеха ушло на конец июня, но все же состоялось", - говорит руководитель агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

После расширения мощности цеха стали вдвое больше прежних и составляют до 40 тонн в сутки. Ишимские полуфабрикаты уже поступают на прилавки Тюменской области и 14 регионов страны.

Анжела Лебедева