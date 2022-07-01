  • 15 июля 202215.07.2022пятница
  • USD58,2568
    EUR58,3432
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимский агрохолдинг увеличил в два раза производство мясных полуфабрикатов

Экономика, 10:45 15 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимский агрохолдинг "Юбилейный" провел расширение цеха полуфабрикатов из цельного мяса. Сроки его запуска сдвинулись почти на три месяца из-за введенных санкций против России. Поставки оборудования - на 70% европейского - провели с помощью параллельного импорта чрез третьи страны.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в компании.

Новый производственный участок полностью укомплектован необходимым оборудованием и запущен в работу. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство полуфабрикатов в виде шашлыка, мяса для запекания, шницелей, эскалопов и так далее. Спрос на этот вид продукции показывает положительную динамику – 5% по итогам 2021 года.

При этом сырье для изготовления продукции ишимское предприятие используется свое, за исключением говядины, ее закупают.

"В процессе расширения цеха производства полуфабрикатов из цельного мяса были накладки, связанные с введением санкций - логистические маршруты для международных грузов поставщикам пришлось прокладывать заново. Запланированное на апрель открытие цеха ушло на конец июня, но все же состоялось", - говорит руководитель агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

После расширения мощности цеха стали вдвое больше прежних и составляют до 40 тонн в сутки. Ишимские полуфабрикаты уже поступают на прилавки Тюменской области и 14 регионов страны.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# агрохолдинг Юбилейный , мясо , новые предприятия , переработка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 15.07.2022Ишимский агрохолдинг увеличил в два раза производство мясных полуфабрикатов
10:13 15.07.2022 Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ по исполнению нацпроектов
09:05 15.07.2022Тюменский производитель изделий для дорожной безопасности работает на отечественном оборудовании и сырье
16:23 14.07.2022Дорога по улице Молодежной в Тюмени получает новое покрытие