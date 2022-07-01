Семь школьников представляют Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Семь учащихся из Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Сладковского района представляют Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Международном детском центре "Артек", сообщает инофрмационный центр правительства региона.

Всего в финале участвуют 600 учеников 5-7 классов. Победителями станут 300 человек. Они отправятся в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

20 июля в 12 часов состоится прямая трансляция последнего дня финала конкурса. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с конкурсантами.