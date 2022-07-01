Вернисаж на набережной планируют организовать в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Художников, скульпторов, ремесленников приглашает к сотрудничеству Тюменская судоходная компания. На барже планируют организовать "Вернисаж на набарежной".

"Идея вернисажа появилась давно, еще в 2014 году. Мысль о том, чтобы мы предоставили площадку для молодых художников Тюмени, где бы они могли выставлять свои картины, где горожане, гости города могли купить для себя что-либо на память, в подарок, не покидала нас. Здесь хотим организовать эту выставку, вернисаж, чтобы художники, гончары, ремесленники приносили свою продукцию с возможностью монетизировать работы", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

К сотрудничеству приглашают талантливых и творческих людей. Как отмечает Ольга Лузина, сейчас у Тюменской судоходной компании увеличился пассажиропоток гостей из других регионов. Есть отдыхающие из Москвы, Санкт-Петербурга, приезжали жители Испании. "Люди интересовались, есть ли у нас какие-либо сувениры. Не хочется быть банальными, продавать значки, магниты. Хочется, чтобы люди увезли частичку нашей истории, культуры. Подарок должен стать хорошим воспоминанием о городе, у людей будет возможность рассказать, какие талантливые люди живут в Тюмени", — заключила заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании.

Телефон для справок: 8-961-200-84-70.

Инна Пахомова