Фотозона из пайеток и кубы с символами украсят Тюмень ко Дню города

| Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени | Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени

Селфи-рамки, фотозоны из пайеток с объемными цифрами, кубы с изображением символов Тюмени украсят улицы ко Дню города. Концепция праздничного оформления региональной столицы опубликована на сайте администрации города.

На улицах протянут праздничные баннеры с надписями: "Город, где любуются закатами!", "С днем рождения, любимый город!", "Город, где танцуют на набережной". На привычных конструкциях в виде орденов нанесут "возраст" Тюмени. Фоном для числа "436" послужат виды областной столицы, цветы. Ярко оформят и остановочные комплексы. На бульварах и площадях разместят флаговые конструкции.

У железнодорожного вокзала гостей и жителей города будет радовать конструкция из искусственной травы "Герб Тюмени". Вечером ее подсветят. Возле моста Влюбленных горожане смогут сделать снимок на память в фотозоне из пайеток с объемными цифрами "436". На площади Единства и согласия и в сквере Комсомольский поставят конструкции "Я люблю Тюмень". В сквере Немцова появится зона отдыха "Кубики с видами города".

В областной столице установят новую конструкцию "Первый город Сибири". Увидеть ее можно будет на Никольской площади. На кубики нанесены изображения соболя, моста Влюбленных, исторических зданий.

Инна Пахомова