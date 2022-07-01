Жители Тюменской области еще успевают наблюдать за полетами серой и белой цапель

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Серые цапли прилетает в Тюменскую область в начале апреля, а улетают на зимовку в сентябре. Они мигрируют в Африку, к югу от Сахары – Сенегал, Гвинея, Нигерия и южный Египет. Этих птиц можно встретить с юга региона до средней полосы лесной зоны. Они селятся в основном по берегам водоемов, в камышовых и тростниковых зарослях, на болотах, где предпочитают охотиться.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева.

"Во время полета цапель иногда путают с журавлями. Отличительная особенность цапель такая – во время полета она отводят голову назад к телу, а лапы вытягивают. Именно такое положение характерно для них. А журавли летят с вытянутой шеей", - отмечает она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Кормовой рацион серой цапли разнообразный. Но они все же предпочитают рыбу, ящериц, лягушек-амфибий, и грызунов – бурозубок, мышей.

Цапли – колониальные птицы, как правило, гнездятся большими скоплениями. Делают это на хорошо развитых деревьях, широколистных или хвойных пород, недалеко от водоемов. Место для гнездования выбирают, исходя из богатства кормовой базы.

"В Тюменском районе отмечено крупное гнездование серой цапли в окрестностях поселка Боровский. Оттуда они летят на кормежку на озера Андреевское и Лебяжье", - добавила Полина.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Большая белая цапля – редкий вид для Тюменской области. Если встречается, то только по югу, например, в Ишимском районе. Неоднократно в экспедициях орнитологи видели ее на озере Большое белое в Армизонском районе. Также за ней можно наблюдать на водоемах Сладковского и Казанского районов.

Добавим, что по статистике, в Тюменской области за последние годы отмечено увеличение популяции двух видов цапель. Учёные связывают это с благоприятными условиями для гнездования.

Анжела Лебедева