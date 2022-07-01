Арт-объект в форме сердца установят у тюменской поликлиники на Червишевском тракте

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

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Арт-объект в форме сердца и четыре длинные скамейки, напоминающие кардиограмму, украсят зеленый уголок у поликлиники № 5 по ул. Червишевский тракт, 68а. Подрядная организация ООО "ТюменьТрассСтрой" завершит благоустройство территории до осени, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

На данном объекте работы выполнены на 45%. В сквере создается разветвленная сеть тротуаров, у соседних зданий положена новая отмостка. Скоро установят 12 светильников, а осенью высадят 100 зеленых насаждений. Проведут реконструкцию остановочного павильона и двух нестационарных торговых объектов.

В 2021 году по Червишевскому тракту был благоустроен большой двор на в районе дома № 15, сквер Железнодорожников, в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" у памятника Герою Советского Союза Ивану Федюнинскому установили подсветку.

По словам главы города Руслана Кухарука, такой подход по освоению городских территорий является целесообразным.

"Например, сквер Железнодорожников, благоустроенный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", дал новую жизнь одному из районов нашего города. Мы видели, как активно жители обсуждали поступающие в администрацию предложения. В работу включены не только представители органов власти, но и предпринимательское сообщество. В соответствии с требованиями к внешнему виду бизнесмены готовы привести к единообразию нестационарные торговые объекты. Это лучший пример, когда муниципалитет слышит бизнес, а бизнес готов идти на дополнительные вложения средств по модернизации своей материальной базы, способствовать улучшению внешнего облика города", - подытожил Кухарук.