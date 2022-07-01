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Мамонт на молоке: в Тюмени эффектно открыли ресторан сибирской кухни

Экономика, 16:10 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Ресторан #СибирьСибирь эффектно, с обрядовыми танцами коренных народов Севера открыли в Тюмени 22 июля. Первый гостей ресторана угостили сугудаем из северной рыбы и таёжным папоротником из печи.

"С открытием ресторана в центре Тюмени сформировался гастрономический кластер, который станет местом притяжения туристов",- сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, которая поздравила руководство ресторана с открытием и пожелала успехов.

Как заметили посетители ресторана, поражает не только меню, но и его убранство - коллекция из старинных самоваров, березовое панно, настоящие наличники и многое другое, что передает уникальную самобытность и культуру Сибири.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Оксана Корнеенкова

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# Мария Трофимова , ресторан , туризм

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