Жители Тобольска выберут событие или личность на предстоящие три года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тоболяки могут выбрать исторический факт или значимое событие, которому посвятят следующие три года в городе. Опрос стартовал на сайте "Тобольск решает", сообщает администрация города.

Жителям города предложат несколько вариантов, сформированных членами Исторического совета города на основании тех или иных круглых дат или знаменательных событий. Опрос продлится по 15 сентября.

Для участия необходимо перейти по ссылке и выбрать событие или личность, которой будут посвящены 2023, 2024 и 2025 годы.

Традиция присваивать году имя известного деятеля в Тобольске возникла недавно. 2021 год был годом архитектора, проектировщика Тобольского кремля, Семена Ремезова. Сейчас юбилейный год проходит под эгидой основателя города Данилы Чулкова.

Во всех образовательных учреждениях города проводятся выставки, семинары, викторины, открытые уроки. К популяризации фактов биографии и достижений подключаются музейные и научные учреждения. Под каждый год разрабатывается индивидуальный концепт оформления города.