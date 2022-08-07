Тюменский Медгород применяет высокие технологии при диагностике онкозаболеваний

| Фото: МКМЦ "Медицинский город" | Фото: МКМЦ "Медицинский город"

Высокие технологии в диагностике онкозаболеваний применяются в Тюменском Медгороде. Для достоверной диагностики рака специалисты используют визуализирующие исследования.

Всего с начала 2022 года специалисты тюменского Медгорода провели более 3 тыс. исследований, а за 2021 год их осуществлено более 7 тыс.

Рентген, МРТ, КТ, ПЭТ крайне важны для принятия клинических решений, включая лечение и дальнейшее отслеживание пациентов.

МРТ скрининг позволяет различать ткани с точностью до миллиметра. На снимке специалисты могут увидеть локализацию очага опухоли, ее размер, изменения в окружающих тканях.

С помощью МРТ врачи-рентгенологи Медгорода опровергли наличие злокачественной опухоли у пациента, обратившегося за дообследованием.

Пациент жаловался на затрудненное мочеиспускание, боли в пояснице, а также на частые эпизоды пиелонефритов с обеих сторон за последние более пятнадцати лет.

В один из эпизодов обострения пиелонефрита, пациент был доставлен на скорой в больницу, где УЗИ выявило подозрение на наличие опухоли левой почки.

"Пациент в плановом порядке попал на консультацию врача-уролога, а затем был направлен на МРТ органов брюшной полости", — рассказал врач-рентгенолог Алексей Гаврилов.

Результаты позволили диагностировать редкое заболевание - болезнь Ормонда, консилиум установил, что данных о наличии злокачественной опухоли нет и составил план лечения.