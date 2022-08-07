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Тюменец сломал знакомому челюсть

Происшествия, 17:29 07 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, сломавшего челюсть собутыльнику, задержали полицейские. В отношении подозреваемого в причинении вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции из медучреждения поступила информация об обращении к ним гражданина пострадавшего с перелом челюсти. Участковый установил подозреваемого и задержал его.

38-летний местный житель в отделе полиции пояснил, что во время распития алкогольных напитков у него с потерпевшим возник словесный конфликт, в ходе которого он не сдержался и нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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# уголовное дело

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