Тюменец сломал знакомому челюсть
Тюменца, сломавшего челюсть собутыльнику, задержали полицейские. В отношении подозреваемого в причинении вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.
В дежурную часть полиции из медучреждения поступила информация об обращении к ним гражданина пострадавшего с перелом челюсти. Участковый установил подозреваемого и задержал его.
38-летний местный житель в отделе полиции пояснил, что во время распития алкогольных напитков у него с потерпевшим возник словесный конфликт, в ходе которого он не сдержался и нанес оппоненту несколько ударов по лицу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.