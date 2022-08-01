Реновацию магистрального коллектора двух округов завершили в Тюмени

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Реновацию магистрального коллектора диаметром 1400–1800 мм и протяженностью 1200 метров завершили в Тюмени. По коллектору транспортируются стоки со всего Восточного и части Калининского округа, сообщает тюменский водоканал.

Для его восстановления применили современную технологию санации – спиральную навивку.

"По сути, в старой трубе создана новая из непрерывной профилированной ленты. В процессе реконструкции немного уменьшился внутренний диаметр трубы, но это уменьшение компенсировала пропускная способность, которая увеличилась почти на треть. Новые материалы имеют низкий коэффициент шероховатости. Еще одно преимущество технологии навивки – работы не требуют масштабных земляных работ. Лента заводится в трубу через стартовые колодцы", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Реконструкция коллектора проводилась ночью, когда объём стоков в сети минимальный. Такой подход позволил провести масштабные восстановительные работы без ограничения коммунальных услуг горожанам.

"Для навивки нам потребовалось более 68 км профиля. После того, как из плотной полимерной ленты внутри старой трубы была сформирована новая, межтрубное пространство заполнили прочным полимербетоном, устойчивым к агрессивной среде сточных вод. Кроме того, перед санацией канализационные сети были тщательно очищены от мусора и ила, а после завершения работ их качество проверили с помощью роботов телеинспекции", - говорит представитель подрядной организации Дмитрий Багин.

После реконструкции коллектор "помолодел" минимум на 50 лет – именно на такой период увеличивается срок его проектной эксплуатации.

Напомним, что метод спиральной навивки для тюменского водоканала уже не в новинку. С использованием этой технологии восстановлены коллекторы в районе Червишевского тракта, улиц Республики, Пермякова, Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября и Харьковской. На трубах столь большого диметра навивка применена впервые.