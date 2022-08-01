Водитель "Нивы" погиб на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда

| Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Водитель автомобиля "Нива" погиб на 23-м километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 14 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В районе поворота в сторону д. Красный Яр автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево.

65-летний водитель, проживавший в СНТ в Нижнетавдинском районе, погиб на месте ДТП. Установлено, что недавно мужчина перенес тяжелую операцию. Предположительно, ему стало плохо за рулем. Обстоятельства выясняются.