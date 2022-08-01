Александр Моор поздравил работников и ветеранов авиации с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пилоты, авиадиспетчеры, инженеры технических и сервисных служб, бортпроводники и другие сотрудники авиационной отрасли делают небо открытым для человека.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов авиации с профессиональным праздником.

По словам главы региона, современную жизнь невозможно представить без авиации. Доставка грузов и граждан в любой уголок страны и мира – важнейшая функция воздушного флота. В Тюменской области активно развивается авиационная инфраструктура. В 2021 году открылся построенный с нуля аэропорт в Тобольске.

Растет количество рейсов на внутренних авиалиниях, и, соответственно, пассажиропоток. В прошлом году только тюменский международный аэропорт Рощино принял более 2 млн 200 тыс. пассажиров. Тобольский аэропорт Ремезов с начала своей работы отправил в полёт свыше 30 тыс. человек.

"Ответственность и высокая квалификация всех специалистов, связанных с авиацией, были и остаются надежным фундаментом для эффективной работы, обеспечения безопасности полетов и успешного решения стоящих задач. Благодарю вас и всех ветеранов отрасли за вклад в развитие региона и России. Желаю авиаторам здоровья, счастья, успехов и благополучия", - сказал Александр Моор.