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В Тобольском многопрофильном техникуме организуют стажировки для сотрудников Иркутской нефтяной компании

Экономика, 09:50 19 августа 2022

tmt72.ru | Фото: tmt72.ru

В Тобольском многопрофильном техникуме организуют стажировки для сотрудников "Иркутской нефтяной компании". Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе визита делегации бизнесменов Иркутска в Тобольск, сообщает образовательное учреждение.

Гости изучили опыт по взаимодействию предприятий реального сектора экономики и учреждений профобразования. Директор Тобольского многопрофильного техникума Станислав Поляков рассказал об участии в проекте по кадровому обеспечению тобольской промышленной площадки.

"На сегодняшний день в техникуме есть всё необходимое для подготовки кадров – квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения, лаборатории с современным оборудованием. Направления подготовки соответствуют потребностям регионального рынка труда", - отметил руководитель.

В этом году по проекту "колледж-завод" в Тобольске открылась первая студенческая ветеринарная клиника "ЮниВет", где студенты могут уже во время учёбы получить первый трудовой опыт. В планах - кондитерская и событийное агентство, в которых также будут работать студенты.

Этот опыт, как и оснащение учебного корпуса, производственных мастерских и лабораторий, которые аттестованы компанией "СИБУР", произвели на участников иркутской делегации большое впечатление.

"Здесь очень хорошая система подготовки молодых специалистов под запросы развивающегося реального сектора экономики. В техникуме используют методики и инструменты по работе со студентами, которых на сегодняшний день нет в Иркутской области", - рассказала директор департамента управления кадровым потенциалом ООО "ИНК" Виктория Илюхина.

Компания планирует перенять тобольскую практику по наставничеству, открытию студенческого СОНКО на основе модели "колледж-завода" и созданию системы профориентации на этапе подготовки школьников по компетенциям WorldSkills.

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# развитие , сотрудничество , техникум , Тобольск

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