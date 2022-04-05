В тобольском техникуме открылась первая в Тюменской области студенческая ветклиника

| Фото: Тобольский многопрофильный техникум | Фото: Тобольский многопрофильный техникум

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В первой в регионе студенческой ветклинике "ЮниВет", которая открылась на базе Тобольского многопрофильного техникума, будут работать студенты. Об этом сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор техникума Станислав Поляков.

По его оценке, это важнейшее событие для всей системы среднего профессионального образования. Ведь до этого возможность открывать на своей базе предприятия инновационного профиля была у вузов. А с 2022 года федеральный проект "Колледжи-заводы" планируется развивать повсеместно.

Модель "Колледж-завод" в Тобольском многопрофильном техникуме решили реализовать в форме социально-ориентированного некоммерческого предприятия "Трест". Первым направлением выбрали ветеринарию.

"Развитие агропромышленного комплекса невозможно без квалифицированных кадров и ветеринарной помощи. У такого проекта хорошая жизнеспособность", - подчеркнул на открытии ветклиники глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Он также рассказал, что с учетом востребованности направления готов предоставить площадку в одном из сельских поселений Тобольского района для открытия филиала "ЮниВет".

Студенты, которые учатся профессии в техникуме, смогут оказывать владельцам домашних животных ветеринарные услуги под руководством опытных преподавателей, проводить лабораторные исследования на новейшем оборудовании. Будут они также консультировать население по уходу за домашними животными и проводить мероприятия в рамках зооволонтерства. В перспективе в техникуме рассматривают открыть на базе ветклиники гостиницу для животных.

"Получается, что первые рабочие места мы уже создаем сами, будучи учредителем. Это первая ласточка, планируем развиваться в этом направлении", - подчеркнул директор Тобольского многопрофильного техникумаСтанислав Поляков.

Отметим, что проект реализован при поддержке Агентства стратегических инициатив и департамента образования и науки Тюменской области.

Оксана Корнеенкова