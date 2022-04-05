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Гранты от 100 тысяч до 500 тысяч рублей получат социальные предприниматели Тюменской области

Общество, 10:26 05 апреля 2022

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Социальные предприниматели Тюменской области могут получить грантовую поддержку от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщила начальник отдела государственной поддержки малого предпринимательства регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Оксана Торопова в своем Telegram-канале.

Гранты можно будет потратить на приобретение оборудования, исходных материалов, аренду и др. Подать заявку на получение статуса социального предприятия можно до 1 мая. Кроме денежного гранта статус поможет взять деньги на развитие в фонде микрофинансирования Тюменской области под более низкие ставки, дешевле арендовать муниципальное имущество.

Более подробную информацию можно получить по ссылке.

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# МСП , социальная поддержка

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