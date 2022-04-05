Тюменцев приглашают стать ресторанными критиками на фестивале завтраков по фиксированным ценам

| Фото: horecasiberia.ru | Фото: horecasiberia.ru

Далее в сюжете В тобольском техникуме открылась первая в Тюменской области студенческая ветклиника

Большой фестиваль завтраков пройдет в крупных городах Сибири с 5 по 26 апреля. Тюмень представят 13 заведений.

На "Лучший завтрак Сибири" в областной столице претендуют: "Биже к делу", "Восточный экспресс", "ТортШер", "Как дома", "Malian bar", "Семь Пятниц", "Пицца экспресс", "Пицца Песня", "Добрых встреч", "Бухара", "Green", "VIP ресторанс", "Парнас", сообщает Федерация рестораторов и отельеров Сибири.

Всего участвуют более 30 ресторанов из Новосибирска, Томска, Тюмени, Омска , Кемерово, Белокурихи и Бийска.

Заведения готовят специальные сеты, в которых по фиксированным ценам (390 и 460 рублей) представляют свои самые лучшие и яркие интерпретации главных утренних блюд: два сытных и одно сладкое.

При этом каждый гость может почувствовать себя немного ресторанным критиком. В процессе фестиваля на сайте будет организовано голосование, где гости смогут выбрать понравившиеся им завтраки.

Полный список и адреса участников здесь.