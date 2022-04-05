585 дополнительных мест для дошкольников откроют в Тюмени после капремонта трех детсадов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Далее в сюжете Гранты от 100 тысяч до 500 тысяч рублей получат социальные предприниматели Тюменской области

Капитальный ремонт детского сада №112 по ул. ул. Волгоградской, 14а и дошкольного отделения школы № 89 по ул. Мельничной, 80 позволит в 2022 году открыть дополнительные места для детсадовцев. А в 2023 году запланирован капремонт детсада № 78 по ул. Федюнинского, 11б.

Всего 585 детей получат возможность посещать эти дошкольные учреждения, в том числе 485 мест – для детей до трех лет. Финансирование на эти цели выделяет городской бюджет.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале.

Также в планах администрации города до конца 2023 года планируется строительство четырех детских садов на 1 тыс. 548 мест: 2022 год – мкр Ново-Патрушево; 2023 год – 3 детских сада в мкр Антипино, мкр Ямальский-2, мкр Березняковский.

"Почти 65 тысяч детей в Тюмени посещают детские сады. В настоящее время в нашем городе действует 66 муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые в своем арсенале, как правило, имеют несколько зданий. Доступность дошкольного образования также обеспечивается посредством развития частных детских садов. 51 учреждение негосударственного сектора экономики предоставляет услуги детям дошкольного возраста, из городского бюджета им выделяется субсидия на частичное возмещение затрат", - рассказал Кухарук.

В 2021 году в Тюмени введено в эксплуатацию девять детсадов, около 4 тыс. детей пошли в садик.

В Тюмени в рамках проекта "Современные родители" в 60 муниципальных учреждениях функционируют консультационно-методические пункты по психолого-педагогической поддержке родителей детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. В I квартале 2022 года 1 тыс. 472 семьи посещали консультационно-методические пункты в муниципальных детских садах города.