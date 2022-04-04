Авансирование подрядчиков позволит вовремя благоустроить дворы Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мера по авансированию расходов подрядных организаций на оплату материалов и оборудования для капитальных ремонтов и реконструкции сетей, принятая Тюменской городской думой, направлена на то, чтобы уже сегодня подрядчик смог приобрести все необходимое, своевременно выполнить работы по замене инженерных коммуникаций. Это позволит в положенный срок приступить к работам по благоустройству дворовых территорий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук.

"На прошлой неделе состоялось заседание Тюменской городской думы, где депутаты единогласно одобрили инициативу администрации города по внесению изменений в бюджет этого года. В частности, предусматривается возможность направлять авансирование в рамках предоставления субсидий на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом либо заменой инженерных коммуникаций при проведении работ по благоустройству. Не первый год мы комплексно подходим к работам, связанным с выполнением благоустройства дворовых территорий, либо на озелененных пространствах. Изначально мы работаем вместе с ресурсоснабжающими организациями по замене сетей, после приступаем к капитальному ремонту", — говорит Руслан Кухарук.

Глава города добавил, что эта мера, как и многие другие, которые принимаются как на региональном, так и на местном уровнях, основывается на предложениях от бизнеса. Администрация и дальше готова принимать новые предложения от предпринимательского сообщества, подчеркнул Кухарук.

Инна Пахомова