Тюменские ученые упрощают работу фармацевтов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Рабочие процессы фармацевтического персонала аптеки областной клинической больницы № 2 стали более быстрыми и точными. Здесь реализован проект "Кабинет регистрации выбытия из оборота аптеки маркированных лекарственных препаратов в отделения медицинских организаций", который разработан в Тюменском государственном медицинском университете.

Ученые, по словам заведующей кафедрой фармацевтических дисциплин Тюменского ГМУ, профессора Ольги Кныш, провели контент-анализ нормативно-правовой документации, изучили эффективность работы фармацевтического персонала аптеки относительно условий товарного учета поступления и отпуска маркированной продукции в отделения медицинской организации.

"В результате выявили нерациональное использование материальных ресурсов и рабочего времени персонала аптеки, что, на наш взгляд, негативно влияет на качество и своевременность оказания медицинской помощи стационарным пациентам, - пояснила она".

Ученые ГМУ разработали стандартные операционные процедуры для аптеки, включающие алгоритмы приемочного контроля маркированных лекарственных препаратов для медицинского применения в аптеке медицинской организации и алгоритм отпуска маркированных лекарственных препаратов для медицинского применения в отделения медорганизации.

Ожидается, что проект станет рабочим инструментом специалистов по маркировке не только в аптеках при медицинских организациях, но и в розничной аптечной сети.