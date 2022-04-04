В Тюменской области 24 проекта получат гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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24 организации из 11 муниципалитетов Тюменской области выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма поддержки составит более 19 млн рублей.

По информации регионального департамента культуры, самыми активными участниками второго конкурса оказались НКО - 13 победителей. Средства господдержки также привлекли девять муниципальных учреждений, один предприниматель и одно общество с ограниченной ответственностью.

Больше всего организаций-победителей - восемь из Тюмени, Ишим - шесть, две организации из Голышмановского городского округа и по одному победителю из Ялуторовска, Исетского, Юргинского, Омутинского, Сладковского, Ярковского, Казанского и Упоровского районов.

Самый большой грант в размере 4 млн 844 тыс. 658 рублей выиграл "Медиаполис" на проведение Всероссийского конкурса "Сценарный кэмп". Проект "Сценарный кэмп" направлен на поиск молодых талантов - авторов, начинающих сценаристов и креаторов в регионах. Буквально, киноиндустрия сама приедет в регионы, чтобы отыскать, научить и создать новые истории, которые зритель по всей России сможет увидеть в будущем. География проекта достаточно широкая, офлайн события пройдут на территории Тюменской области и республики Крым. Участие в проекте примут авторы из Уральского Федерального округа: Курганская область, Челябинская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ и участники из других регионов России.

Обладателем второго по величине гранта 3 млн 194 тыс. 745 рублей стала Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области. Команда проекта планирует создать оригинальную настольную игру "220К", посвященную актуализации и сохранению исторической памяти о деятелях отечественной культуры в числе 220-ти исторических персоналий. У организации уже есть успешный опыт по созданию уникальных дидактических материалов, игр, проведении игротек и семинаров в рамках проекта "Земля Отцов". Впервые проект "Земля Отцов" был поддержан департаментом культуры Тюменской области в 2019 году.

Самый маленький грант - 198 тыс. 10 рублей - получил Центр реализации социальных программ и проектов "Резиденция детства" из Ишима на реализацию проекта "Русский алфавит - источник творческого вдохновения", где команда проекта планирует обучать ишимских дошколят художественному дизайну кириллических шрифтов. Дизайнерская детская художественная деятельность позволит расширить творческие возможности детей 6-7 лет, поможет малышам овладеть нетрадиционными художественными техниками, в том числе 3D моделированием и моделированием с использованием графического планшета.

Напомним, общий фонд первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года составляет 4 млрд рублей. В 2022 году фонд проведет еще один конкурс. Старт приема заявок – 20 апреля. Кроме того, координационным советом было принято решение о проведении специального конкурса на поддержку проектов, направленных на поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей. На это из бюджета выделят 1 млрд рублей. Он пройдет в апреле-мае.