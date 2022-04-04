Тюмень заняла первое место по качеству среды в группе российских городов от 250 тыс. до 1 млн человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюмень заняла первое место в индексе качества городской среды в группе крупных российских городов от 250 тыс. до 1 млн человек. Это общая победа, считает глава города Руслан Кухарук. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Этот рейтинг разработан Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с институтом развития "Дом.рф" и консалтинговой компании "КБ Стрелка". Руслан Кухарук заметил, что исследование ориентировано не только на то, чтобы поставить оценку муниципалитету по качеству городской среды, но и отслеживать динамику развития. В рамках рейтинга каждый город оценивается по 36 индикаторам. Основные из них — это безопасность, комфортность, экологичность, здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

"Я бы обратил внимание на еще один немаловажный фактор - это участие жителей города в принятии решений по благоустройству озелененных территорий, дворовых пространств, объектов городской среды. Тюменцы всегда активно участвуют в вопросах формирования городской среды, представляют свои проекты, участвуют в голосовании, поэтому это наша общая победа. Всех поздравляю и благодарю за работу", — заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова