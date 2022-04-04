В Тюменской области расчистят реку Таловка за счет федерального бюджета

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Проект расчистки реки Таловка в Ишимском районе разработают в 2022 г. за счет субвенций федерального бюджета. Работы на объекте начнутся в 2023 г. после поступления средств из бюджета правительства РФ.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.

"Принятие решения по финансированию работ, связанных с расчисткой водных объектов, находящихся в федеральной собственности, в том числе озер, осуществляется федеральным агентством водных ресурсов по итогам рассмотрения мероприятий, ежегодного представляемых к защите бюджетных проектировок субъектами РФ", - отметили эксперты.

Добавим, что в 2021 г. в Тюменской области расчистили от загрязнений и углубили реку Киршиха с притоком в Аромашевском районе.

При выборе водных объектов для расчистки в первую очередь отбираются те, которые подвержены наибольшему антропогенному воздействию. Учитываются и обращения граждан, органов местного самоуправления.

Эксперты устанавливают причины возникновения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, проводят мероприятия по отбору проб воды и донных отложений в водном объекте, планируемом к расчистке. Затем разрабатывается проект мероприятий и материалов для получения субвенций из федерального бюджета.

За ходом выполнения всех мероприятий по охране водных объектов следят органы исполнительной власти субъекта.

Анжела Лебедева