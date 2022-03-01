В Тюменской гордуме приняли решение авансировать расходы подрядчиков

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Решение об авансировании расходов подрядных организаций на оплату материалов и оборудования для капремонтов и реконструкции сетей приняли депутаты на заседании Тюменской городской думы 31 марта.

Данная мера направлена на поддержку организаций – получателей субсидии в условиях значительного удорожания материалов и оборудования. Это связано также и с подготовкой сетевого хозяйства к очередному отопительному сезону. Рассматриваемый вопрос был внесен главой города Тюмени Русланом Кухаруком.

Как отметил депутат Дмитрий Антипов, складывающаяся непростая экономическая ситуация влечет за собой вопросы импортозамещения оборудования и материалов, а также проблемы в сфере грузоперевозок. "Предложенная мера очень своевременна: у нас плотный график запланированных на 2022 год мероприятий и все они должны быть выполнены в строго установленные сроки", - подчеркнул Дмитрий Антипов.

Подводя итоги заседания, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный добавил, что принятое решение должно серьезно облегчить работу подрядчиков, но в то же время оно подразумевает и высокую ответственность.

"В сложившихся условиях роста цен на материалы и поиска вариантов их импортозамещения это решение позволит нам также найти качественных подрядчиков. При этом все будет находиться под строгим контролем, в том числе сроки выполнения запланированных работ на объектах. Подрядчикам следует уже сейчас закупить все необходимые материалы, заполнить ими склады и, конечно, использовать только по назначению выделенные средства", — отметил Евгений Заболотный.

Николай Ступников