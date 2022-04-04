Выпечку и сувениры на 25 тысяч рублей продали на ярмарке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 25 тыс. рублей приобрели выпечки, сувениров и футболок с принтами, созданными людьми с аутизмом и другими ментальными нарушениями, посетители ярмарки, которая состоялась в мультицентре "Контора пароходства" 2 апреля. Мероприятие провели в рамках марафона ко Дню распространения информации о проблеме аутизма.

"Люди подходили, покупали и микрозелень, и сувениры, и выпечку. Больше всего людям понравилась выпечка — продано около 60 разных ее видов. 50 подложек микрозелени разобрали. Купили много сувениров. Все интересовались, как можно заказать товары. Молодежь привлекли стикерпаки с тюменской символикой, блокноты и футболки с интересными надписями", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Тюменской области Маргарита Суворова.

Собранные от продажи сувениров средства пойдут на приобретение материалов, чтобы проводить занятия в производственно-интеграционных мастерских на ул. Сургутской. В них ребят учатся готовить, выращивать микрозелень. Здесь же открыта мастерская графики и дизайна. Авторы проекта закупают сковородки, столовые приборы, семена и многое другое.

Также в рамках марафона проводились консультации о мерах поддержки семья, где воспитываются дети с ментальными нарушениями. Ими воспользовались 36 человек.

"Самое главное, что на таких мероприятиях мы привлекаем внимание организаций, органов власти для того, чтобы наши дети получили настоящее трудоустройство. Предприятия, в штате которых трудятся не менее 35 человек, должны создать рабочие места для инвалидов. Если они не могут выделить его сами, то финансирует место в организации, которая может это сделать. Сейчас мы создаем места в своей организации и ищем предприятия, которые не выполнили квоту по трудоустройству инвалидов", — добавила Маргарита Суворова.

Следующее мероприятие представители регионального отделения ВОРДИ планируют провести 1 июня. Ожидается, что событие, приуроченное к Международному дню защиты детей, будет более масштабным, возможно, пройдет с концертом.

Инна Пахомова