Молодые ученые из Тюменской области получили гранты президента РФ

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Пятеро молодых ученых из трех вузов Тюменской области стали обладателями грантов президента Российской Федерации. Награды молодым ученым – победителям конкурса 2022 года - вручил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев 4 апреля, сообщает пресс-служба полпреда.

Победителями в направлении "Технические науки" стали представитель ТюмГУ Анна Глазкова и ученый из Тюменского индустриального университета Игорь Разов. За исследование в области социальных и гуманитарных наук награду получил Михаил Пискунов из ТюмГУ. В направлении "Науки о земле и окружающей среде" гранта удостоен Дмитрий Леонтьев из Тюменского индустриального университета, а в сфере медицинских наук – Владимир Шидин из Тюменского государственного медицинского университета.

В своем обращении к победителям Владимир Якушев отметил, что каждая научная работа – это вклад в развитие страны, путь к решению самых важных государственных задач.

"Времена сейчас непростые, но открывается огромное окно возможностей, и тот, кто этим воспользуется, достигнет небывалых высот. Мы на вас рассчитываем, мы ждем от вас серьезных достижений и верим, что у вас все получится", - сказал полпред.

Всего в 2022 году грантами президента отмечены 18 кандидатов наук и два доктора наук из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также четыре научные школы. Они представляют девять вузов Уральского федерального округа.

Среди победителей конкурса научные исследования в сфере социальных и гуманитарных наук, фундаментальные исследования в области математики, физики и химии, работы, ориентированные на решение практических задач в сфере производства, изучения свойств металлов и новых материалов. Также отмечены работы по темам информационных технологий и искусственного интеллекта, медицины, совершенствования методов и технологий в сфере поиска и эксплуатации нефтегазовых месторождений.

Владимир Якушев поздравил победителей, их наставников, научных руководителей, ректоров и пожелал удачи в исследованиях.