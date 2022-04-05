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Наталья Шевчик предложила сделать визитные карточки сел Тюменской области

Политика, 12:05 05 апреля 2022

duma72.ru

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик предложила сделать визитные карточки для сел Тюменской области.

"У нас существует визитная карточка Тюменской области, визитные карточки городов. Нужно сделать что-то подобное и для наших прекрасных сёл – благоустроенных, с современными социальными объектами и инфраструктурой", сказала она во время рабочей поездки по медицинским учреждениям в райцентрах Аромашево, Омутинское и Голышманово.

"Все села области сегодня достаточно хорошо обеспечены социальной инфраструктурой, - отметила она. - Качество жизни здесь нисколько не хуже, чем в городе. Есть все, чтобы дать хорошее образование своим детям и чтобы развиваться самому. В районах есть прекрасные школы и детские сады, работает система дополнительного образования".

Основная задача муниципалитетов в решении кадровых вопросов сельских больниц - это обеспечение жильем, а также информирование молодых специалистов о качестве жизни на селе, о развитии территории, считает Наталья Шевчик.

По мнению вице-спикера, нужно шире информировать, знакомить молодых специалистов с развитием территории и многие вопросы снимутся сами по себе.

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# здравоохранение , кадры , Наталья Шевчик , облдума , села

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