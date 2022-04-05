Наталья Шевчик предложила сделать визитные карточки сел Тюменской области

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Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик предложила сделать визитные карточки для сел Тюменской области.

"У нас существует визитная карточка Тюменской области, визитные карточки городов. Нужно сделать что-то подобное и для наших прекрасных сёл – благоустроенных, с современными социальными объектами и инфраструктурой", сказала она во время рабочей поездки по медицинским учреждениям в райцентрах Аромашево, Омутинское и Голышманово.

"Все села области сегодня достаточно хорошо обеспечены социальной инфраструктурой, - отметила она. - Качество жизни здесь нисколько не хуже, чем в городе. Есть все, чтобы дать хорошее образование своим детям и чтобы развиваться самому. В районах есть прекрасные школы и детские сады, работает система дополнительного образования".

Основная задача муниципалитетов в решении кадровых вопросов сельских больниц - это обеспечение жильем, а также информирование молодых специалистов о качестве жизни на селе, о развитии территории, считает Наталья Шевчик.

По мнению вице-спикера, нужно шире информировать, знакомить молодых специалистов с развитием территории и многие вопросы снимутся сами по себе.