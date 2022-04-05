Тюменская компания нашла поставщика на Алтае благодаря санкциям

| Фото: tyumen.spravedlivo.ru | Фото: tyumen.spravedlivo.ru

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Тюменское научно-производственное предприятие "Иволга" нашло поставщика комбикорма и средства для повышения урожайности растительных культур на Алтае благодаря санкциям, рассказал учредитель предприятия, сопредседатель местной украинской диаспоры Виктор Шапран.

"Необходимые эффективные, а главное дешевые комбикорма и средства для повышения урожайности растительных культур производит поставщик, которого мы нашли на Алтае. Оказывается, они давно поставляют свою продукцию в Сирию и Турцию, но мы узнали о них только после введения западных санкций и необходимости искать нового поставщика", - сказал он корреспонденту "Тюменской линии".

По его словам, под санкциями Россия уже была и преодолеет их и в этот раз. Запреты на сотрудничество дали новые возможности российским компаниям и предприятиям.

Виктор Шапран высказал свое мнение и по поводу проводимой на Донбассе спецоперации. По его словам, она была начата вовремя, правильно и эффективно. Особенно это касается опасной деятельности биолабораторий на Украине, которая нацелена против славян.

Он добавил, что мнение многих, кто сейчас живет в Киеве, Черкассах и даже во Львове, меняется, они начинают понимать оправданность действий Российской армии. Особенно в тех городах, где есть источники опасности: атомные станции и лаборатории, которые использовались не по прямому назначению и несли угрозу не только России, но и самой Украине.

Инна Кондрашкина