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Тюменские ученые предложили новый подход для диагностики формирования патологии

Общество, 12:49 05 апреля 2022

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Принципиально новый подход к оценке состояния физиологической оси - головной мозг-сердце-почки-мочевой пузырь - предложили ученые Тюменского государственного медицинского университета. По мнению авторов, он может стать решающим для диагностики формирования патологии на молекулярно-клеточном уровне.

В современной ядерной медицине, по словам доктора медицинских наук, профессора кафедры онкологии с курсом урологии Тюменского ГМУ Бориса Бердического, появился наукоемкий высокотехнологичный инструмент - ПЭТ/КТ. Это совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография – высокотехнологичный метод структурно-функциональной лучевой визуализации физиологических и биохимических процессов в организме здорового и больного человека.

"Однако изучение этих процессов в клинической медицине, несмотря на наличие современной новейшей аппаратуры, остается за гранью интереса практикующих врачей, - пояснил он. - Хотя им известно, что лабораторные маркеры хронической болезни часто знаменуют собой уже необратимые процессы в органах и вернуть процесс в управляемые рамки не получится. Наш клинический опыт подтверждает возможность более широкого внедрения в практику этих методов и купирования заболевания".

Свои исследования ученые Тюменского ГМУ проводили совместно с коллегами из Медицинского города. По мнению авторов, определение клинической значимости физиологической функциональной оси - головной мозг-сердце-почки-мочевой пузырь - может оказаться новым фундаментальным направлением в комплексном изучении патологического процесса. Оно может быть основано на принципиально новых воззрениях и требует дополнения доказательной базы, уточнения и обсуждения.

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# здравоохранение , наука

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