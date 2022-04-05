Тюменцы смогут получить подарки за свои секреты здоровья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области, которые знают секреты того, как сохранить свое здоровье и чувствовать себя хорошо, могут получить подарки, сообщается на странице "Территория здоровья Тюменская область" во ВКонтакте.

В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили о простых правилах. Важно пить больше чистой воды, есть пищу, богатую клетчаткой, высыпаться, не избегать физической нагрузки, гулять на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.

| Фото: страница «Территория здоровья Тюменская область» во ВКонтакте | Фото: страница «Территория здоровья Тюменская область» во ВКонтакте

Если у вас есть собственный секрет здоровья, расскажите о нем и выиграйте подарок. Для этого его можно прислать на электронную почту: gms@cmpto.ru. Или оставить в комментариях под постом во ВКонтакте по ссылке.