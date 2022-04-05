  • 5 апреля 20225.04.2022вторник
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Главной площадкой "Тотального диктанта" в Тюмени станет пространство "Точка кипения"

Общество, 13:11 05 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главной площадкой "Тотального диктанта", который пройдет в Тюмени 9 апреля, станет пространство "Точка кипения". Здесь откроются два зала. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала координатор образовательной акции в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова.

В этот раз в областной столице откроются пять площадок, на одной из них будут работать два зала. На каждой точке смогут разместить по 250 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Тех, кому не достанется места на очных площадках, приглашают на онлайн-марафон "Тотального диктанта" на платформе "Яндекс-дзен". Он пройдет в течение 18 часов. В рамках онлайн-марафона будут прочитаны все части диктанта.

"Более масштабно провести диктант, как в прошлые годы, у нас нет ресурсов, прежде всего, человеческих. "Тотальный диктант" в Тюмени в 2022 году получится камерным. Но мы рады, что в отличие от двух прошлых лет он в Тюмени все-таки состоится в очном формате", — добавила Наталья Кузнецова.

Участникам раздадут напечатанные в 2022 году бланки. Ручки у организаторов остались с 2020 года, их проверили, они пишут нормально.

Текст прочитают преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ.

Напомним, автором Тотального диктанта в этом году стала писательница Марина Степнова, известная своими романами "Сад", "Женщины Лазаря".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , грамотность , Тотальный диктант

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:45 05.04.2022В Тюменской области назовут достойных звания "Уральский самоцвет"
13:34 05.04.2022Глиняную и фарфоровую посуду нашли археологи на месте усадьбы XVIII века в Тобольске
13:23 05.04.2022В Тюменской области откроют школу "Золотая нить Сибири"
13:11 05.04.2022Главной площадкой "Тотального диктанта" в Тюмени станет пространство "Точка кипения"