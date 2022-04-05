Главной площадкой "Тотального диктанта" в Тюмени станет пространство "Точка кипения"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главной площадкой "Тотального диктанта", который пройдет в Тюмени 9 апреля, станет пространство "Точка кипения". Здесь откроются два зала. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала координатор образовательной акции в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова.

В этот раз в областной столице откроются пять площадок, на одной из них будут работать два зала. На каждой точке смогут разместить по 250 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Тех, кому не достанется места на очных площадках, приглашают на онлайн-марафон "Тотального диктанта" на платформе "Яндекс-дзен". Он пройдет в течение 18 часов. В рамках онлайн-марафона будут прочитаны все части диктанта.

"Более масштабно провести диктант, как в прошлые годы, у нас нет ресурсов, прежде всего, человеческих. "Тотальный диктант" в Тюмени в 2022 году получится камерным. Но мы рады, что в отличие от двух прошлых лет он в Тюмени все-таки состоится в очном формате", — добавила Наталья Кузнецова.

Участникам раздадут напечатанные в 2022 году бланки. Ручки у организаторов остались с 2020 года, их проверили, они пишут нормально.

Текст прочитают преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ.

Напомним, автором Тотального диктанта в этом году стала писательница Марина Степнова, известная своими романами "Сад", "Женщины Лазаря".

Инна Пахомова