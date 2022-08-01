Тюменское ТСЖ заплатит за поврежденный снегом автомобиль 117 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 117 тыс. рублей выплатит тюменке ТСЖ "На Шаимском" за ремонт автомобиля, поврежденного сошедшим с крыши снегом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Центральный районный суд рассмотрел иск жительницы областного центра о возмещении ущерба и установил, что ее Mitsubishi Outlander был поврежден 9 февраля.

Для определения ущерба тюменка обратилась к индивидуальному предпринимателю, который оценил стоимость ремонта в 117 тыс. 600 рублей, а также утрату товарной стоимости в 40 тыс. 120 рублей.

Суд взыскал с ответчика стоимость восстановительного ремонта автомобиля, утрату товарной стоимости, а также расходы по оценке ущерба 15 тыс. рублей, госпошлину и расходы по оплате услуг представителя.