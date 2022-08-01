Моор: Тюменская область отличается своей уникальной системой создания и сопровождения инвестпроектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мы, тюменцы, умеем из лимонов делать лимонад. Тюменская область отличается своей уникальной системой поддержки предпринимателей, создания и сопровождения инвестиционных проектов.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время бизнес-завтрака "Россия - страна определенности" в первый день X форума Слета успешных предпринимателей.

По словам главы региона, уникальность определяется долгосрочностью, прозрачностью и преемственностью. "Принцип главенства развития экономики всегда остаётся с нами. Любой проект, начатый на территории области, будет доведён до логического завершения", - подчеркнул Александр Моор.

В качестве примеров губернатор привёл освоение нефти в Уватском районе, Тобольскую промышленную площадку СИБУРа, ЗапСибНефтехим. В области сельского хозяйства - "Дамате" в Голышмановском округе, крупную молочную ферму и перспективу открытия цехов по переработке индейки в Исетском районе. Компания "Руском", агрохолдинг "Юбилейный". В здравоохранении - госпиталь "Мать и дитя".

На протяжении многих лет в области действуют меры поддержки для разных субъектов предпринимательства - это возмещение затрат по договору лизинга, низкие ставки по кредитам, налоговые каникулы и многое другое.

"Все это позволяет бизнесу не просто развиваться, создавать рабочие места, социальную инфраструктуру, но и понимать: Тюменская область - регион определенности", - заключил Александр Моор.

X "Слет успешных предпринимателей" (СУП) состоится в Тюмени 19-21 августа. В нем принимают участие 1 тыс. 500 предпринимателей и 120 спикеров.

Анжела Лебедева