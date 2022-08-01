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Тюменская молодежь расскажет о необычных местах планеты, где устанавливали флаг России

Общество, 18:35 19 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карточки с необычными местами планеты, где устанавливали флаг России, опубликуют в сообществе молодежного портала Moi-portal.ru во ВКонтакте в День флага 22 августа. Всего будет шесть фото.

"Многие не знают и даже не задумываются о том, где может быть размещен флаг страны. Например, из поста пользователи узнают, что он был развернут в пустыне Гоби, Антарктиде, Эвересте, на дне Северного Ледовитого океана и в других местах. Может кто-то посмотрит, задумается и решит еще куда-нибудь свозить российский флаг", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель молодежного портала Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Отметим, что в этот день также карточки с фактами об истории флага России по мотивам телесериала "Теория большого взрыва" сделают в мультицентре "Контора пароходства". В тобольском мультицентре "Моя территория" к 22 августа снимут видеоролик-пародию по мотивам телесериала "Теория большого взрыва".

Виктория Макарова

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# День флага , молодежь , праздник

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