Тюменская молодежь расскажет об истории флага России с помощью сериала "Теория большого взырва"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карточки с фактами об истории флага России по мотивам телесериала "Теория большого взрыва" опубликуют в сообществе мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте в День флага, 22 августа.

"Был выбран популярный фрагмент шоу "Занимательные флаги с Шелдоном Купером" внутри телесериала. Нам стало интересно разыграть в таком формате. Отразим факты о российском флаге, истории праздника", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" PR-менеджер молодежного пространства Юлия Киселева.

В тобольском мультицентре "Моя территория" к 22 августа снимут видеоролик-пародию по мотивам телесериала "Теория большого взрыва". Здесь медиаменеджеры пространства расскажут интересные факты о нескольких флагах, в том числе и о российском.

Инна Пахомова