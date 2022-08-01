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Заблокированный в машине водитель погиб в Тюменской области

Происшествия, 08:49 21 августа 2022

ГИБДД "Тюменской области" | Фото: ГИБДД "Тюменской области"

Один человек погиб в ДТП в Заводоуковском городском округе 20 августа.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, в с. Новая Заимка автомобиль "Лада" въехал в конструкцию железнодорожного переезда. 43-летний водитель в результате оказался заблокирован в автомобиле. Мужчина скончался. Его знакомые говорят, что он был пьян, кроме того, он лишен права управления транспортом за нетрезвое, срок лишения должен был кончиться 21 августа.

Обстоятельства трагедии выясняются. Точные данные о состоянии водителя будут известны после посмертной судебно-медицинской экспертизы.

ГИБДД "Тюменской области" | Фото: ГИБДД "Тюменской области"

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