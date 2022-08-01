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На пожаре в одном из тюменских СНТ погиб человек

Происшествия, 12:07 21 августа 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Погибшего мужчину обнаружили во время тушения пожара в частном одноэтажном жилом доме размерами 8×10 метров по ул. Новой в тюменском СНТ "Ручеёк" 21 августа. Личность устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о ЧП поступило в 1 час 14 минут. На момент прибытия первого пожарно-спасательно ликвидировали. Всего на тушение привлекалось 4 единицы техники 11 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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