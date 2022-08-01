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В Тюменской области за неделю потушили 45 пожаров

Происшествия, 10:15 22 августа 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

45 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области с 15 по 21 августа, сообщает региональное управление МЧС России.

46 раз пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий, на оказание помощи населению спасатели выезжали 23 раза.

Напомним, при обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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