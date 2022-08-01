При утверждении проекта тюменского кампуса учтут все мнения, считает депутат Александр Зеленский

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итогом обсуждения проекта тюменского межвузовского кампуса станет его презентация с учетом всех высказанных мнений. Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Александр Зеленский, который активно участвует в этом процессе и уже подал заявку на включение в фокус-группу.

По словам депутата, немаловажно, что к обсуждению проекта кампуса привлечены жители не только Тюменской области, но Югры и Ямала - будет учтено мнение нескольких субъектов.

"Работа уже ведется на уровне молодежи. Сейчас в Тюмень из Югры приехали старшеклассники, чтобы обсудить идею создания кампуса", - рассказал Александр Зеленский.

По его словам, уже сейчас в голосовании приняли участие более 12 тыс. человек. Далее к работе подключатся эксперты, итогом станет презентация с учетом всех высказанных мнений. "Новый кампус - это не только комфортное место для проживания молодежи и преподавателей, но и лаборатории, спортивные локации, общественные зоны, - рассказал Александр Зеленский.- Все это очень востребовано, так как в Тюмени учатся более сорока восьми тысяч студентов. От того, в каких условия они живут, какие получат знания, зависит дальнейшее развитие науки, высокотехнологичных производств, других направлений. Уверен, что этот важный проект будет способствовать дальнейшему развитию тюменского региона".