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При утверждении проекта тюменского кампуса учтут все мнения, считает депутат Александр Зеленский

Общество, 08:56 26 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итогом обсуждения проекта тюменского межвузовского кампуса станет его презентация с учетом всех высказанных мнений. Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Александр Зеленский, который активно участвует в этом процессе и уже подал заявку на включение в фокус-группу.

По словам депутата, немаловажно, что к обсуждению проекта кампуса привлечены жители не только Тюменской области, но Югры и Ямала - будет учтено мнение нескольких субъектов.

"Работа уже ведется на уровне молодежи. Сейчас в Тюмень из Югры приехали старшеклассники, чтобы обсудить идею создания кампуса", - рассказал Александр Зеленский.

По его словам, уже сейчас в голосовании приняли участие более 12 тыс. человек. Далее к работе подключатся эксперты, итогом станет презентация с учетом всех высказанных мнений. "Новый кампус - это не только комфортное место для проживания молодежи и преподавателей, но и лаборатории, спортивные локации, общественные зоны, - рассказал Александр Зеленский.- Все это очень востребовано, так как в Тюмени учатся более сорока восьми тысяч студентов. От того, в каких условия они живут, какие получат знания, зависит дальнейшее развитие науки, высокотехнологичных производств, других направлений. Уверен, что этот важный проект будет способствовать дальнейшему развитию тюменского региона".

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