Кампус, по мнению Глеба Трубина, позволит Тюмени стать еще одним центром науки и инноваций

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус должен стать местом, где молодые люди с разным восприятием мира будут встречаться, обсуждать дискутировать, что, естественно, будет создавать плодотворную среду для рождения новых идей. Такое пожелание высказал заместитель главы комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеб Трубин, комментируя участие Тюмени в конкурсе по созданию межвузовского кампуса.

В современном мире, по его словам, именно, молодежь является драйвером развития науки, технологий и бизнеса. "Сегодня прорывные исследования носят междисциплинарный характер и совершаются на стыке наук, поэтому кампус – это идеальное место для научного творчества", - подчеркнул он.

Во-вторых, по словам депутата, кампус позволит привлечь в Тюмень специалистов и ученых с мировым именем, а это значит, что Тюмень в 21 веке громко заявит о себе как о центре науки, креативной молодежи и инноваций. И в-третьих, Глеб Трубин уверен, что этот проект существенным образом преобразит Тюмень.

"Современная архитектура кампуса, библиотек и других публичных пространств создаст в городе атмосферу успеха, уверенности в завтрашнем дне, что в, конечном итоге, сделает Тюмень еще более привлекательным городом для туристов, молодых ученых, инвестиций и инноваций", - пояснил он.