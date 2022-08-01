Игорь Омельченко: Кластер развития креативного образования должен быть на территории тюменского кампуса
На территории тюменского кампуса обязательно должен быть кластер развития креативного образования в Тюмени и Тюменской области. В этом уверен исполняющий обязанности ректора Тюменского института культуры, кандидат педагогических наук Игорь Омельченко.
"Говоря о развитии кластера креативного образования, мы в первую очередь говорим о создания центров прототипирования или центров креативных индустрий или творческих инкубаторов по таким направлениям как звукорежиссура, звуковой дизайн, дизайн, архитектура, электронная музыка, графика, 3Д-анимация, - пояснил он. - И мне думается, что это направление интересно не только для тюменского студенчества, но и для нашего подрастающего поколения".
С другой стороны, кампус, по его словам, должен быть удобным и комфортным для проживания, для активного образа жизни студентов, для кого он и будет создаваться.