Игорь Омельченко: Кластер развития креативного образования должен быть на территории тюменского кампуса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На территории тюменского кампуса обязательно должен быть кластер развития креативного образования в Тюмени и Тюменской области. В этом уверен исполняющий обязанности ректора Тюменского института культуры, кандидат педагогических наук Игорь Омельченко.

"Говоря о развитии кластера креативного образования, мы в первую очередь говорим о создания центров прототипирования или центров креативных индустрий или творческих инкубаторов по таким направлениям как звукорежиссура, звуковой дизайн, дизайн, архитектура, электронная музыка, графика, 3Д-анимация, - пояснил он. - И мне думается, что это направление интересно не только для тюменского студенчества, но и для нашего подрастающего поколения".

С другой стороны, кампус, по его словам, должен быть удобным и комфортным для проживания, для активного образа жизни студентов, для кого он и будет создаваться.