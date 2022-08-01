Ректор аграрного университета Елена Бойко предложила создать ботанический сад в кампусе Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зеленым раем с ботаническим садом, дендрарием и островками плодовых деревьев видится будущий межвузовский кампус ректору Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елене Бойко.

Студенты аграрного университета, по ее мнению, могли бы вместе со студентами других вузов, проводить конкурсы ландшафтного дизайна, в результате которых эти зеленые островки каждый год были бы другими.

"Были так же предложения сделать от реки Тура искусственный водоем и выращивать там рыбу, - сообщила она. – В нашем университете проводилась фокус-группа, в работе которой принимали участие, ученые, преподаватели, студенты".

Но главным в работе будущего кампуса, по словам ректора, должно быть усиление образования и наука. Пространство кампуса должно быть открыто для наших школьников, чтобы у них было ранее профессиональное самоопределение, чтобы они не уезжали из нашего города. "Для этого нужны научные лаборатории, современные аудитории, где эти школьники в неформальной обстановке могли бы общаться со студентами, чтобы мы педагоги могли давать им что-то интересное", - сказала она.

Елена Бойко уверена, что кампус будет местом притяжение талантливой молодежи не только нашей большой страны, но и дружественных нам стран.