Проскурякова: в кампусе в Тюмени должны быть крутой кинотеатр и театральная площадка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пространство будущего межвузовского кампуса директор ООО "Фитбери" Наталья Проскурякова не мыслит без очень крутого кинотеатра, в котором будут показываться только уникальные фильмы.

"Не раскрученные боевики, а фильмы крутых режиссеров с погружением и обсуждением", - пояснила она.

Может там быть и театральная площадка, где каждый сможет себя попробовать в качестве актера, режиссера. "А почему нет? – заявила она. - Сейчас ведь создаются такие проекты, где сами зрители становятся актерами. Классно ведь! И для ребенка попробовать себя проявить и взрослому попытаться окунуться в эту среду".