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Проскурякова: в кампусе в Тюмени должны быть крутой кинотеатр и театральная площадка

Общество, 08:15 10 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пространство будущего межвузовского кампуса директор ООО "Фитбери" Наталья Проскурякова не мыслит без очень крутого кинотеатра, в котором будут показываться только уникальные фильмы.

"Не раскрученные боевики, а фильмы крутых режиссеров с погружением и обсуждением", - пояснила она.

Может там быть и театральная площадка, где каждый сможет себя попробовать в качестве актера, режиссера. "А почему нет? – заявила она. - Сейчас ведь создаются такие проекты, где сами зрители становятся актерами. Классно ведь! И для ребенка попробовать себя проявить и взрослому попытаться окунуться в эту среду".

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# кампус , Наталья Проскурякова

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